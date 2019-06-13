2019-06-13T17:13:20+03:00
Происшествия

В Воронежской области мужчина зарезал гостя из-за стакана воды

А потом сам вызвал полицию
Юрий КОЗЛОВ
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Дом, где произошло убийство.Дом, где произошло убийство.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.
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Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 43-летнего жителя Аннинского района. Его обвиняют по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» (до 15 лет лишения свободы).

По данным следствия, 28 ноября 2018 года в поселке Анна на улице Лесной хозяин дома угощал приятеля выпивкой. Попросил гостя принести воду и получил отказ в грубой форме. Такой ответ показался хозяину настолько обидным, что он сходил на кухню, взял там нож и, вернувшись в комнату, ударил им знакомого в грудь. Ранение оказалось смертельным. Сразу слегка протрезвевший мужчина сам вызвал полицию.

Хозяин взял в кухне нож и зарезал гостя. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Хозяин взял в кухне нож и зарезал гостя.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

- На предварительном следствии мужчина признал вину, показания подтвердил на месте преступления. Его вину также подтверждают показания свидетелей и заключения судебных экспертиз, - рассказал руководитель Аннинского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Роман Филатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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