2019-06-13T15:47:55+03:00
Авто

40-километровая сплошная удивила воронежских автомобилистов

На дороге в Нововоронеж исчезли участки с прерывистой линией
Виктор ПАВЛОВ
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Автомобилисты, которые часто ездят до дороге "Воронеж - Нововоронеж", удивляются новой дорожной разметке. На всем протяжении трассы (около 40 километров) начертили жирную сплошную без разрывов. Ширина дороги не позволяет без нарушения обойти тихоходный транспорт, даже если он уйдет на обочину.

- Подскажите, куда написать слова "благодарности"? Теперь время дороги до Воронежа увеличилось минут на 40! - говорит нововоронежский автомобилист Михаил Павлов. - Позаботились о безопасности? Какая уж тут безопасность! Впереди со скоростью 10 км/ч идет трактор, за ним - огромная очередь. В итоге самые наглые вылезают через сплошную.

Звучат и другие мнения по поводу такой разметки.

- Это дорога, где постоянно умирают люди. Пусть лучше так, если гонщикам по-другому не объяснить, - пишет в комментариях в соцсети Максим Жарких.

- По этой дороге два года ездил каждый день. Это дорога смерти! Венки - каждые 20-30 метров, - отмечает Денис К. - Мое мнение - эту дорогу давно надо расширять, места предостаточно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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