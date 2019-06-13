В Воронеже на стройке плотник свалился с 15 этажа и погиб

СЕГОДНЯ 14:48 2019-06-13T14:54:04+03:00

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В среду, 12 июня, на проспекте Труда произошел трагический несчастный случай. Плотник в выходной день со знакомым приехал на стройку, чтобы прикинуть масштаб работ на следующий день. 13 июня он должен был начать укреплять опалубку. Мужчины зашли на 15 этаж. Там 35-летний плотник потерял равновесие и полетел вниз. Упал он на площадку девятого этажа. Знакомый вызвал скорую, но травмы оказались смертельными.

- По факту ЧП наши сотрудники проводят доследственную проверку, - рассказали в пресс-службе регионального СУ СК. – Судебно-медицинская экспертиза должна установить точную причину смерти. Во многом от ее заключения зависит, решат ли по итогам проверки возбуждать уголовное дело или нет.

ИСТОЧНИК KP.RU