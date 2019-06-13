В Воронежской области инспектора ГИБДД будут судить вслед за его начальником

СЕГОДНЯ 13:32 2019-06-13T13:39:04+03:00

Попадет ли бывший гаишник в тюрьму или заплатит штраф (а может быть, и то, и другое), решит суд. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Гаишника обвиняют в получении 22 тысяч рублей от водителя, не желавшего «дуть в трубочку»

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Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело бывшего инспектора ДПС, работавшего в Эртиле. Его обвиняют по части 3 статьи 290 УК РФ «Получение взятки».

По данным следствия, в декабре 2018 года в Эртиле инспектор получил 22 тысячи рублей от водителя, который за эти деньги просил не «дуть в трубочку», чтобы определить, пьян он или нет, а также не составлять на него протокол об административном правонарушении.

- На предварительном следствии бывший инспектор вину в получении взятки не признал, хотя не отрицал сам факт незаконного получения денег. Доказательств в отношения него достаточно - показания свидетелей, протоколы выемок и осмотров. Уголовное дело направили в суд, - рассказал руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Максим Гуров. - Максимальное наказание, грозящее мужчине, - штраф от 500 тысяч до 2 миллионов рублей либо от трех до восьми лет лишения свободы.

Следователи также сообщили, что в мае 2019 года осужден бывший командир, которому проштрафившийся сейчас инспектор передавал деньги за покровительство и попустительство по службе. Начальника признали виновным в двух преступлениях по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество» и оштрафовали на 180 тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности на два года и два месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU