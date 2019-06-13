2019-06-13T13:00:18+03:00
Общество

В Воронеже с 13 по 16 июня отключат фонтан на Советской площади

Он не будет работать в дни Платоновфеста
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

Оставьте плавки и купальники дома: с 13 по 16 июня фонтан на Советской площади Воронежа работать не будет. Его отключат по просьбе организаторов Платоновского фестиваля.

Плещущиеся в неглиже в центе Воронежа люди выглядят неэстетично. Плавки – для пляжа, а не для улицы миллионного города. Тем более, когда в нем множество иностранных гостей. Но не все горожане это понимают.

13 июня в ВКЗ пройдет вручение Платоновской премии с участием губернатора Воронежской области, но вряд ли любителей уличного душа это бы остановило. Проще выключить фонтан.

А до конца Платоновфеста на Советской площади будет работать книжная ярмарка, пройдет эстафета-чтение "Чевенгура" Платонова: любоваться на полуголых воронежцев гостям города вряд ли понравится.

Но уже с 17 июня фонтан будет работать по обычному графику: со вторника по воскресенье - с 10.30 до 22.00, музыкальное шоу начинается в 18.30. Технические перерывы с 13.00 до 15.00, с 15.30 до 17.30. Понедельник – выходной.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже рыбак ударился головой об асфальт и умер
В Воронеже пройдет Первенство Европы по скалолазанию
В воронежской колбасе нашли антибиотики
Под Воронежем в аварии пострадала двухлетняя девочка
Заяц попал в фотоловушку Воронежского заповедника
Центр Воронежа встал в пробке из-за прокладки труб
Воронежцам показали снимки "кладбища самолетов"
Под Воронежем пройдет фестиваль «Песни над Доном»
Сбербанк развивает электронное взаимодействие по программе льготного кредитования предприятий АПК
В Воронеже иномарка сбила на переходе девушку
Воронежцам показали спектакль про Льва Толстого, получивший три "Золотых маски"
85-летие Воронежской области отметят концертами и выставкой о достижениях сельского хозяйства
Прикоснуться к великану: воронежцы поучаствовали в иммерсивном виртуальном шоу