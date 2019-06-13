2019-06-13T12:55:12+03:00
Происшествия

В Воронеже рыбак ударился головой об асфальт и умер

Трагический несчастный случай произошел во дворе одного из домов на улице Ворошилова
Юрий КОЗЛОВ
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Следователи выясняют обстоятельства смерти пенсионера.Следователи выясняют обстоятельства смерти пенсионера.Фото: из архива «КП»
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Вечером в среду, 12 июня, во дворе десятиэтажного дома на улице Ворошилова внезапно умер пенсионер. 68-летний мужчина обсуждал с друзьями планы предстоящей рыбалки. Внезапно ему стало плохо, он не удержал равновесие, упал и сильно ударился головой об асфальт. Один из друзей мужчины вызвал скорую, но врачи уже ничем не смогли помочь – пенсионер умер.

- Наши сотрудники проводят по факту смерти доследственную проверку, - сообщили в региональном СУ СК. – Чтобы точно установить, от чего умер мужчина, проведут судебно-медицинскую экспертизу. Следователи опросили очевидцев ЧП. По результатам проверки выяснят, нужно ли по поводу этого происшествия возбуждать уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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