2019-06-13T12:22:19+03:00
Общество

В воронежской колбасе нашли антибиотики

С продажи отозвали партию «Старомосковской»
Ярослав ИВАНОВ
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Сотрудники Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям проверили продукцию на одном из мясоперерабатывающих заводов в Новоусманском районе. Эксперты обнаружили в одной из проб - в колбасе «Старомосковская» - превышение содержания антибиотиков тетрациклиновой группы.

Чем это плохо? Организм людей, употребляющих продукты, в которых есть следы антибиотиков, привыкает к ним, что приводит к появлению штаммов бактерий, устойчивых к этим препаратам, человек может оказаться незащищенным перед инфекциями и микроорганизмами. Кроме того, наличие антибиотиков в организме может вызвать сильные аллергические реакции.

- По факту выявленного нарушения данная колбаса ограничена в обороте. Проводится работа по выявлению виновных для привлечения их к административной ответственности, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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