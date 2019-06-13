2019-06-13T12:12:11+03:00
Происшествия

Под Воронежем в аварии пострадала двухлетняя девочка

В Новохоперском районе перевернулась иномарка
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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12 июня около половины шестого вечера в Новохоперском районе произошла авария. На 10-м километре автодороги «Новохоперск-Рамонье» у поселка Сосновский в кювет вылетела и перевернулась «Киа Рио».

По предварительным данным полиции, 37-летняя автоледи из Воронежа не справилась с управлением. В аварии пострадала двухлетняя пассажирка, девочку доставили в больницу.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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