Под Воронежем в аварии пострадала двухлетняя девочка
В Новохоперском районе перевернулась иномарка
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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12 июня около половины шестого вечера в Новохоперском районе произошла авария. На 10-м километре автодороги «Новохоперск-Рамонье» у поселка Сосновский в кювет вылетела и перевернулась «Киа Рио».
По предварительным данным полиции, 37-летняя автоледи из Воронежа не справилась с управлением. В аварии пострадала двухлетняя пассажирка, девочку доставили в больницу.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU