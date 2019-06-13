2019-06-13T11:51:29+03:00
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Заяц попал в фотоловушку Воронежского заповедника

Такие кадры - большая редкость
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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фото Воронежского заповедникафото Воронежского заповедника
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Пошевелил ушами и попрыгал по своим делам. Воронежский заповедник показал видео с зайцем-русаком, попавшим в объектив фотоловушки, установленной на лесной тропинке.

Сотрудники заповедника отмечают, что эти распространенные в сельскохозяйственных угодьях Центрального Черноземья и даже в населенных пунктах животные тем не менее очень редко встречались на территории заповедного леса.

- Территорию нашего заповедника почти полностью покрывают леса и здесь заяц-русак довольно редок, его можно встретить на лесных полянах и в редколесье. В предыдущие годы следы зайцев встречались очень редко во время зимнего маршрутного учета животных, а на фотоловушках зверьки не попадались вовсе, - сообщили в заповеднике. – Но в 2019 году зайцев-русаков стало заметно больше. Зимой их следы встречались в три раза чаще, чем за предыдущие четыре года вместе взятые.

Специалисты отмечают, что зайцы активны преимущественно в сумерки и ночю, поэтому качественные цветные кадры с фотоловушек большая редкость.

Заяц в воронежском заповеднике.Подробнее в новости: http://zapovednik-vrn.ru/press-center/news/zayac-zayac-zayac/ Видео: Александр Мишин

ИСТОЧНИК KP.RU

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