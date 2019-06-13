2019-06-13T11:11:14+03:00
Общество

Центр Воронежа встал в пробке из-за прокладки труб

Коммунальные работы продлятся до понедельника - учитывайте свой маршрут
Ярослав ИВАНОВ
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Утром 13 июня центр Воронежа поразил транспортный коллапс. Автомобилисты встали в гигантской пробке от Вогрэсовского моста до ГЧ - практически в обе стороны. Машины движутся со скоростью 2-3 км в час. Парализованы и соседние улицы - Моисеева, Ворошилова, Краснознаменная, Станкевича, Кирова.

Затор спровоцировали коммунальные работы - на улице 20-летия Октября в районе домов 115 и 119 и через проезжую часть дороги проводят плановую замену труб теплотрассы - с перекрытием движения по обеим полосам. Усугубили ситуацию и ДТП.

- На полосе движения по нечетной стороне улицы работы завершены. Экипаж ГИБДД регулирует движение, - сообщили в управе Ленинского района. - Со слов представителя подрядчика, до конца дня движение по полосе будет восстановлено. В ночь перекроют четную сторону и приступят к замене трассы. Полностью открыть движение на этом участке планируют до понедельника.

Так что воронежским автомобилистам стоит учесть маршрут своего движения в ближайшие дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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