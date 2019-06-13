Воронежцам показали снимки "кладбища самолетов"
Колоритные фотографии появились в одном из пабликов
фото Texnur Sleepless
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Среди воронежских пользователей соцсетей набирает популярность подборка фотографий списанных самолетов. Фотосет на территории авиазавода сделал «сталкер» Texnur Sleepless. На снимках, появившихся в сообществе Запретный Воронеж/V/A/S/T/, запечатлены следы разрушения «железных птиц», в том числе Ил-86.
Воронежцы уже окрестили место «кладбищем самолетов».
фото Texnur Sleepless
ИСТОЧНИК KP.RU