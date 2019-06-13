2019-06-13T10:39:57+03:00
Общество

Воронежцам показали снимки "кладбища самолетов"

Колоритные фотографии появились в одном из пабликов
Ярослав ИВАНОВ
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фото Texnur Sleeplessфото Texnur Sleepless
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Среди воронежских пользователей соцсетей набирает популярность подборка фотографий списанных самолетов. Фотосет на территории авиазавода сделал «сталкер» Texnur Sleepless. На снимках, появившихся в сообществе Запретный Воронеж/V/A/S/T/, запечатлены следы разрушения «железных птиц», в том числе Ил-86.

Воронежцы уже окрестили место «кладбищем самолетов».

фото Texnur Sleepless

фото Texnur Sleepless

ИСТОЧНИК KP.RU

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