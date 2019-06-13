2019-06-13T10:16:24+03:00
Звезды

Под Воронежем пройдет фестиваль «Песни над Доном»

На седьмом фольклорном форуме выступят артисты из Воронежской, Белгородской, Волгоградской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Тамбовской областей, Луганщины и Москвы
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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С 14 по 15 июня в Воронежской области пройдёт VII фестиваль «Песни над Доном». На него съедутся коллективы и исполнители из 12 районов Воронежской области, а также гости из Белгородской, Волгоградской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Тамбовской областей, Луганщины и Москвы. На форуме выступят вокальные ансамбли «Раздолье» и «Сельские зори», хоры русской песни из Лискинского и Ольховатского районов, ансамбль казачьей песни «Донская вольница», ансамбль национальной песни «Белояр».

В первый фестивальный день артисты выступят в селах Верхнемамонского района. А 15 июня праздник развернется на живописном берегу Дона С 15.00 будет работать выставка-ярмарка изделий народных умельцев, пройдет презентация крестьянских подворий Верхнемамонского района «Каждое село свой обычай знает». А в 18.00 на фестивальной сцене, откуда открываются завораживающие просторы Дона, начнется гала-концерт фестиваля «Славься, наш Дон!».

ИСТОЧНИК KP.RU

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