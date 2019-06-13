85-летие Воронежской области отметят концертами и выставкой о достижениях сельского хозяйства

СЕГОДНЯ 08:24 2019-06-13T08:24:24+03:00

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13 июня в столице Черноземья отметят 85-летие образования Воронежской области. В этот день горожан ждет несколько концертов с участием лучших коллективов региона.

В Зеленом театре Центрального парка выступит Воронежский русский народный хор имени Массалитинова. В филармонии свои лучшие песни исполнит прославленный ансамбль «Воронежские девчата», а также даст концерт Губернский педагогический колледж.В Кольцовском сквере свое творчество представят коллективы детских школ искусств Воронежа. На Советской площади пройдут интерактивные занятия для детей, которые подготовили сотрудники областных библиотек.

А в краеведческом музее в 14.00 откроется выставка «За трудовые заслуги…», она познакомит с трудовыми подвигами и достижениями воронежцев в сельском хозяйстве. Здесь можно увидеть редкие фотографии земледельцев и животноводов довоенного и послевоенного периодов, личные документы и награды энтузиастов-колхозников, плакаты сельскохозяйственной тематики, макеты и модели техники и аппаратов для сельского хозяйства. Один из разделов посвящен сельскохозяйственной науке и ее роли в увеличении объемов сельскохозяйственного производства и улучшении ее качества. Многие предметы из фондов музея будет представлены на выставке впервые.

ИСТОЧНИК KP.RU