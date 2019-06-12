Прикоснуться к великану: воронежцы поучаствовали в иммерсивном виртуальном шоу

12 Июнь 23:45 2019-06-13T00:17:26+03:00

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В свой девятый сезон Платоновфест удивляет воронежцев необычными представлениями. Несколько дней подряд идет в программе иммерсивная постановка-путешествие в мир виртуальной реальности VR_I. Этот цифровой проект из Швейцарии за два года успел покорить зрителей нескольких западных театральных, танцевальных и кинофестивалей, включая Венецианскую биеннале и Sundance. Это не чистый театр, а смешение жанров – танца, кино, цифровых технологий. VR_I – это как попадание в компьютерную игру, где неожиданно можно сменить не только расу, но и пол, потанцевать с десятком персонажей и почти дотронуться до великана.

Стоит только надеть VR-маску и наушники, закрепить на ногах-руках маркеры захвата движений, за спину повесить в ранце компьютер и в мгновение ока оказаться в неизвестной стране, где становишься микроскопическим «муравьем», за которым наблюдают гигантские люди. Одно их неловкое движение и ты превратишься в пыль. Слава богу, великаны осторожны с мелкими «букашками». Теперь главное – самому не растоптать еще более мелких человечков, копошащихся где-то у твоих ног. За 20 минут погружения можно потанцевать с населяющими виртуальный город себе подобными существами всех размеров. Вау-эффект производит прохождение сквозь голограммы персонажей. Главное – не столкнуться с реальными участниками шоу. В представлении одновременно может участвовать всего пятеро зрителей – это обусловлено размером технической площадки.

VR_I, Компания Жиля Жобена и Artanim

- Сегодня виртуальная реальность доступна даже дома, достаточно надеть VR-очки, но, как правило, в том случае человек действует в одиночку, наедине с собой. Инновация и уникальность нашего шоу в том, что внутри виртуальной реальности одновременно могут взаимодействовать, видеть друг друга и разговаривать пять человек, - отметил VR-оператор Камило Ян Квентин Де Мартино.

Представление дает уникальный сенсорный опыт взаимодействия с голограммами и аватарами реальных участников (кстати, забавно, что аватар может не соответствовать вашему полу). При этом публике не надо быть как-то специально подготовленной: поучаствовать могут люди, совершенно далекие от театра или танца.

- Мы видим в виртуальной реальности новое изобразительное средство и пространство. Мы наполняем виртуальную реальность художественным контентом. Это новый тренд - продвижение искусства через виртуальную реальность, - считает технический директор проекта Хюго Кан.

Виртуальное иммерсивное шоу в мире посмотрели примерно 13 тысяч человек. Воронежцы еще успеют приобщиться к цифровому погружению - показы VR_I продлятся по 15 июня включительно в большом репетиционном зале Камерного театра.

ИСТОЧНИК KP.RU