2019-06-12T22:24:36+03:00
Звезды

Немецкая пианистка собрала в Воронеже аншлаг

Элис Сара Отт выступила на Платоновском фестивале
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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- Отклонитесь на спинки кресел, расслабьтесь, закройте глаза, можно даже поспать, главное - не храпите, - с чувством юмора у немецкой пианистки японского происхождения Элис Сары Отт все в порядке. И это несмотря на утомительный перелет: еще сутки назад музыкальная звезда была в Лондоне, а вечером 11 июня – выступала на Платоновском фестивале в Воронеже.

Нашим меломанам, заполнившим зал филармонии до отказа, одна из самых востребованных пианисток мира привезла программу «Наступление ночи», в которую вошли произведения Клода Дебюсси, Фредерика Шопена, Эрика Сати.

- Я назвала этот концерт «Сумерки». Это час, когда день встречается с ночью. Планировала назвать так и альбом, но передумала: не хочу, чтобы мое творчество ассоциировалось с одноименным фильмом про вампиров. Поэтому – «Наступление ночи», - рассказала о концерте артистка. - Свет и тень смешиваются, проникают друг в друга. Я думаю, это хорошо описывает человеческую природу тоже. Вся наша жизнь - история света и тьмы. Бывают ситуации, когда нельзя однозначно сказать, черное это или белое. И не всегда правильно - хорошо. В этой музыке речь как раз и идет речь о полутонах между «да» и «нет», хорошим и плохим, светом и тьмой. Это небольшие сюиты, ноктюрны и баллады. Я бы хотела сыграть этот концерт без пауз...

За этот час воронежские зрители, наслаждаясь творениями композиторов и блестящей техникой игры Элис Сары Отт, погрузились в обволакивающую атмосферу предчувствия ночи: волшебство полутонов, умиротворение. А за ними - восторженные аплодисменты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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