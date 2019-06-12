2019-06-12T19:48:20+03:00
Общество

Комплексами «Хибина-2» оснастили бомбардировщики в Воронежской области

Они позволят в 2 раза увеличить живучесть боевой машины в воздухе во время атак
Олег ИВАНОВ
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В Воронежской области многофункциональные истребители-бомбардировщики поколения «4+» Су-34 получили обновленное оборудование для блокирования и подавления радионавигационного оборудования в воздухе. Об это 12 июня сообщила пресс-служба Западного военного округа.

Более чем 30 комплексами радиоэлектронной борьбы оснастят самолеты авиационного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО, дислоцированного в нашем регионе. Комплекс «Хибина-2» славится более широкой зоной покрытия и рабочей областью поражения. Это позволяет в 2 раза увеличить живучесть боевой машины в воздухе во время атак.

Новое оборудование будет опробовано на летно-тактическом учении уже в июле. Экипажи Су-34 должны применить комплексы радиоэлектронного подавления, создав ложные цели для наземных средств ПВО условного противника, тем самым скрыть свое реальное нахождение. В роли противника выступят командные пункты комплексов С-300ПМ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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