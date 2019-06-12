Воронежцы сняли на видео массовую аварию у «Олимпика»

СЕГОДНЯ 18:34 2019-06-12T18:35:47+03:00

Молодой водитель не справился с управление и улетел в отбойник

Изменить размер текста: A A

Воронежцы еле сдерживаю эмоции при виде искореженного автомобиля «Опель Астра» на Московском проспекте. Хотя 12 июня многие водители, проезжавшие участок дороги рядом со спортивно-оздоровительным комплексом «Олимпик», не знали, куда обратить свой взгляд. Из-за массовой аварии машины буквально раскидало по всей дороге. Образовалась длинная пробка.

Как сообщают в ГУ МВД по Воронежской области, ДТП случилось в 13.45. 22-летний водитель того самого «Опеля Астра», видимо, не справился с управлением: влетел в дорожное ограждение, перевернулся и столкнулся с двумя припаркованными на обочине машинами «Чери» и «Киа Серато». Молодого водителя госпитализировали в медучреждение. Инспекторам теперь предстоит выяснить все детали случившегося.

Судя по видео, тут же случилось другое небольшое ДТП: отечественный «ВАЗ» догнал «Мазду». Однако это столкновение не было столь серьезным - в нем никто не пострадал.

Авари у "Олимпика" в Воронеже.Автомобильное сообщество г.Воронежа https://vk.com/vrndtp ДТП в Воронеже и Воронежской области за последние сутки 2019. Фото и видео аварий в городе и на трассах Воронежа

ИСТОЧНИК KP.RU