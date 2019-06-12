Из-за аварии на трубопроводе десятки домов в Воронеже остались без воды

СЕГОДНЯ 16:10 2019-06-12T16:10:04+03:00

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12 июня из-за утечки в районе дома №10 по улице Моисеева ограничено водоснабжение в многоэтажках по этой улице, начиная от дома № 40 до № 84 с одной стороны, и от №47 до №73 - с другой. Кроме того, краны пересохли в квартирах жителей двух домов по улице Депутатской №1 и №9, а также в домах по улице К. Либкнихта, от №72 до №76. Бригады «РВК-Воронеж» ведут работы по ликвидации аварии.

Известно, что поврежден трубопровод диаметром 400 мм. Примерно с 15.00 организован подвоз технической воды по адресам: ул. Депутатская д. № 1, ул. Моисеева д. №80, №73 и № 47 Моисеева 73. Планируется, что восстановительные работы завершатся 12 июня к 21.00.

ИСТОЧНИК KP.RU