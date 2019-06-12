2019-06-12T15:39:48+03:00
Общество

В Воронеже телекоммуникационные шкафы превратят в произведения стрит-арта

Преобразиться смогут более ста серых «будок»
Олег ИВАНОВ
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Карта шкафов, которые могут стать произведениями современного искусстваКарта шкафов, которые могут стать произведениями современного искусства
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Уличные телекоммуникационные шкафы, те самые серые «будки» с проводами, что стоят у многих домов, могут преобразиться в Воронеже. Для этого художников и прочих любителей стрит-арт приглашают разработать эскизы и, конечно, реализовать их. Как отмечает куратор проекта, Денис Евграфов, это официальная акция - шкафы по всему городу предоставила как раз одна из телекоммуникационных компаний. Художникам также будут предоставлены краски и прочие расходники.

На карте пока отмечено около ста объектов во всех районах города, но в будущем проект может охватить гораздо больше шкафов. Все зависит от того, насколько активно воронежские художники будут принимать участие в акции. Какие идеи предложат? «Полотно» для воплощения задуманного достаточно объемное, размер шкафа - 1,6х0,6х0,2 метра.

- Мы запустили сбор заявок. Ожидаем откликов. Я не уверен, что удастся найти сто уникальных эскизов. Но я стараюсь привлечь как можно больше творческих людей. Мне хочется, чтобы каждый мог оставить частичку себя для города. Но это должна быть современная техника, профессиональная работа, - отмечает Денис Евграфов. - Не хочется, чтобы в городе были серые шкафы, перемотанные сеткой. И есть другие люди, архитекторы, дизайнеры, художники и многие другие, кто хочет также участвовать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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