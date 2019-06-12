2019-06-12T14:32:38+03:00
Происшествия

В Воронежской области суд отправил за решетку телефонных мошенников

Да этого они успели обмануть несколько пожилых людей
Олег ИВАНОВ
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Они обманывали доверчивых людей по телефонуОни обманывали доверчивых людей по телефонуФото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
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Острогожский суд отправил трех жителей Пермского края в колонию общего режима: за «Мошенничество» 29-летний подсудимый получил 2 года и 6 месяцев тюрьмы, двое его сообщников- по 2 года.

В Краснодарском крае они вели телефонные «переговоры», например, с 75-летним жителем Репьевского района Воронежской области. Мошенники вначале наобещали пенсионеру денежную компенсацию за ранее приобретенные лекарства. А потом убедили старика перевести более 11 тысяч рублей на их счет.

Банда не знала, что деньги им переводил уже не пенсионер, а сотрудники управления уголовного розыска главка Воронежской области. Так, полицейским удалось установить местонахождение преступников и задержать их. К слову до этого мошенники более чем на 380 тысяч рублей обманули жительницу города Тотьма Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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