Воронежская область в тройке регионов России по убыли населения

СЕГОДНЯ 13:36 2019-06-12T13:36:28+03:00

Опережают нас только Ростовская область, где разница между родившимися и умершими составила 15 742 человека, и Нижегородская область - 16 398 человек. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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Лидером по рождаемости в России без каких-либо неожиданностей стала Москва, где в 2018 году родились 132,1 тысячи человек. Не далеко ушла и Московская область 83 тысячи человек. Кроме того, стоит отметить Краснодарский край (64,5 тыс.), Санкт-Петербург (64 тыс.) и Тюменскую область (50 тыс.). Соответствующие данные опубликовал Росстат.

Впрочем если говорить о смертности, то среди лидеров окажутся все те же регионы, за исключением Тюменской области - ее в этой части заменит Свердловская область (58,5 тысяч смертей).

Но что же Воронежская область? По данным Росстата, в прошедшем году в нашем регионе родилось 21 470 детей. А вот число умерших - 34 280. Что по первому, что по второму показателю наша область не выделяется среди прочих.

Но если отказать от абсолютных чисел и обратить внимание именно на разницу, то есть на убыль населения, получится что за год наш регион «уменьшился» на 12 810 человек.

По-своему это рекордный показатель: ни в одном регионе ЦФО нет такой убыли населения. Ближе всего к нам Тульская область - там убыль составила в 2018 году 11 731 человек. В той же Московской области - только 9217 человек.

Но пугает даже не наше место в ЦФО: по уровню убыли Воронежская область входит в тройку «лидеров», если так можно выразиться в данном случае. Опережают нас только Ростовская область, где разница между родившимися и умершими составила 15 742 человека, и Нижегородская область - 16 398 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU