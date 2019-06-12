Сергей Оборин стал новым главным тренером воронежского «Факела»

СЕГОДНЯ 12:21 2019-06-12T12:21:38+03:00

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12 июня пресс-служба воронежского футбольного клуба «Факел» объявила о назначении нового главного тренера - им стал 63-летний Сергей Оборин. Сергей Григорьевич, как игрок, в чемпионатах и первенствах СССР и России провел 448 матчей, в том числе в пермской «Звезде» - 335. В качестве тренера работал в пермском «Амкаре», самарских «Крыльях Советов» и новосибирской «Сибири».

- Прежде всего, хочу сказать, что мне приятно оказаться в клубе с такими богатыми традициями, историей и болельщиками. Начинаю свою работу в «Факеле» в очень нестандартной ситуации – сами знаете, что действующий контракт с клубом имеет лишь один футболист. По сути дела, сегодня мы начинаем с чистого листа. Времени для формирования команды очень мало, надо оперативно включаться в работу, - отметил Сергей Оборин.

Новый главный тренер пообещал обратить внимание на молодежную команду клуба. Главная цель, по словам специалиста, - создать боеспособный коллектив единомышленников. Минимальная задача на предстоящий сезон - не оказаться в зоне вылета.

- Ситуация настолько специфическая, что сейчас у нас есть одна ключевая дата в предстоящей подготовке – 7 июля 2019 года. В этот день мы должны быть готовы выйти на поле и достойно провести стартовый матч сезона с «Торпедо Москва». По мере приезда футболистов в стан «Факела» и формирования костяка команды сможем говорить на эту тему более предметно, - подчеркнул Сергей Оборин.

ИСТОЧНИК KP.RU