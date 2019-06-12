2019-06-12T11:50:25+03:00
Происшествия

В Воронеже 13-летний ребенок попал под колеса автомобиля «Мазда CX-5»

Инспекторам предстоит разобраться, почему 50-летняя женщина-водитель не успела затормозить перед пешеходом
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
В этом месте произошла аварияВ этом месте произошла аварияФото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
Изменить размер текста:

11 июня примерно в 16.00 в Воронеже на улице Барикадная под колеса автомобиля попал 13-летний ребенок. Водитель автомобиля «Мазда CX-5», 50-летняя местная жительница, ехала со стороны улицы Волгоградская в направлении улицы Туполева. В то же время юный пешеход переходил проезжую часть.

- В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил телесные повреждения, доставлен в медицинское учреждение. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Госавтоинспекция Воронежской области напоминает, что переходить проезжей части необходимо только по пешеходному переходу, обязательно при этом, убедившись, что водители пропускают вас.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24