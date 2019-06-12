Житель Воронежской области на «Рено» насмерть сбил мотоциклиста

СЕГОДНЯ 10:30 2019-06-12T10:30:03+03:00

Всего за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 129 ДТП Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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11 июня примерно в 9.15 на улице Мира города Борисоглебск водитель автомобиля «Рено Логан», 42-летний местный житель, не уступил дорогу мотоциклу «Хонда». За рулем двухколесного транспортного средства был 39-летний местный житель. Автомобилист выезжал с прилегающей территории и почему-то не уступил дорогу мотоциклу.

- В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался в медицинском учреждении. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства происшествия, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Всего за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 129 ДТП, из них в областном центре – 88, на федеральных трассах – 8 , в районах области – 33. В 12 ДТП травмы различной степени тяжести получили 14 человек, 2 человека погибло.

ИСТОЧНИК KP.RU