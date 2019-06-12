В школе Воронежской области дети пили воду с колиформными бактериями

СЕГОДНЯ 09:56 2019-06-12T09:56:21+03:00

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Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора провели плановую проверку в Старокриушанской СОШ. Эта школа находится в Петропавловском районе, в селе Старая Криуша на улице Молодежная.

- В ходе проверки, на пищеблоке структурного подразделения дошкольной группы из водопроводного крана разводящей сети от источника нецентрализованного водоснабжения (трубчатого колодца) была отобрана вода питьевая, - сообщают в управлении.

Лабораторные испытания показали, что питьевая вода не соответствует микробиологическим нормам: были найдены общие колиформные бактерии и термотолерантные колиформные бактерии. В итоге Богучарский районный суд решил закрыть подразделение дошкольной группы на 14 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU