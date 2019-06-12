Воронежцы теряют интерес к отечественным товарам

СЕГОДНЯ 08:52 2019-06-12T08:52:41+03:00

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Предположим, что вам нужно выбрать один товар из двух одинаковых по цене и качеству, то какой - импортный или отечественный - вы, скорее всего, предпочтете? Перед таким выбором воронежцев поставили социологи института общественного мнения «Квалитас».

Оказалось, что если нет потери в цене и качестве, почти половина горожан (48%) предпочтут товар, сделанный в России. Казалось бы, стоит ли этому удивляться? Однако давайте разберем эти цифры подробнее: среди пожилых людей такой процент вырастает до 61%, а вот среди молодежи наоборот опускается до 31%. Получается, что новые поколения воронежцев все-таки сомневаются в отечественном производителе.

В то же время еще 15% опрошенных в любом случае отдадут предпочтение импортному товару, а для каждого третьего жителя города (33%) страна-производитель вообще не имеет значения.

Интересно, что все-таки последние пять лет ознаменованы, как утверждают социологи, снижением интереса к российским товарам (с 59% до 48%). Все больше людей говорят, что производитель не имеет для них значения.

ИСТОЧНИК KP.RU