В Воронеже из-за шума закрыли магазин «Магнит»

СЕГОДНЯ 20:35 2019-06-11T20:35:01+03:00

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Специалисты Роспотребнадзора проверили обоснованность жалобы жильцов дома на улице Переверткина Железнодорожного района. Люди требовали разобраться с сильным шумом от располагающегося на первом этаже магазина «Магнит».

В ходе проверки сотрудники Роспотребнадзора убедились, что, действительно, товары загружают не там, где это никому особо не мешает, а прямо под окнами квартир. В итоге по статье 6.4 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта» приняли решение закрыть магазин на 90 суток. Что судебные приставы и сделали. Они же будут контролировать устранение нарушений. Не исключено, что магазин откроют и раньше, чем через три месяца, если для загрузки продукции оперативно найдут более подходящее место.

ИСТОЧНИК KP.RU