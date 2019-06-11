2019-06-11T19:32:33+03:00
Звезды

На Троицу воронежцев приглашают пустить венок по реке и поесть яичницы

В Новой Усмани развернется фольклорный фестиваль
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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15 и 16 июня в Новой Усмани пройдет XXI фольклорный фестиваль «На Троицу». Традиционной форум славянской культуры приурочен к одноименному православному празднику.

15 июня в 17.00 на центральной площади райцентра студенты отделения этномузыкологии Воронежского института искусств представят музыкально-этнографический спектакль «Пролетели все наши года», который поставила профессор ВГИИ Галина Сысоева. Затем фестивальные мероприятия с участием фольклорных коллективов пройдут в домах культуры Отрадного, Бабякова и Рыкани.

16 июня в Спасском храме Новой Усмани пройдет праздничная служба. А в 12.00 на берегу Усманки стартуют народные гуляния. Участники фестиваля будут водить хоровод, спускать на реку троицкий венок, жарить традиционное блюдо праздника - яичницу. А на сцене выступят фольклорные коллективы из Воронежской, Белгородской, Ростовской областей и Латвии. На берегу раскинутся сельские подворья 16 поселений Новоусманского района, а народные умельцы представят свои поделки на ярмарке.

Ежегодно праздник собирает тысячи участников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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