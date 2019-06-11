2019-06-11T19:00:42+03:00
Общество

В Воронеже ночами 12 и 13 июня дорожники будут ремонтировать две улицы

На 20-летия ВЛКСМ и Плехановской будут поднимать горловины колодцев и класть асфальтобетон
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Впереди воронежцев ждет выходной. А вот некоторые будут работать. Мэрия напоминает о ежедневном ночном ремонте магистралей. В частности, по ночам 12 и 13 июня (с 22.00 до 6.00) дорожники не будут спать.

Планируют на улице 20-летия ВЛКСМ обе ночи поднимать горловины колодцев, на Плехановской ночью 12 июня будут класть выравнивающий слой из асфальтобетона, а ночью 13 июня поднимать горловины колодцев.

Не паркуйте свои автомобили в эти дни на этих участках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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