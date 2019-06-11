2019-06-11T18:31:25+03:00
Происшествия

Под Воронежем насмерть разбился мотоциклист

В аварии также пострадал водитель «четверки»
Ярослав ИВАНОВ
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11 июня на 17-м километре дороги «Воронеж-Луганск-Гремячье-Малышево» в Хохольском районе произошла авария со смертельным исходом. Около 14.40 столкнулись ВАЗ-21043 и мотоцикл «Ямаха».

В результате ДТП 31-летний водитель мотоцикла скончался на месте. 70-летнего водителя «четверки» с полученными травмами отправили в больницу.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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