Под Воронежем насмерть разбился мотоциклист

СЕГОДНЯ 18:31 2019-06-11T18:31:25+03:00

В аварии также пострадал водитель «четверки»

Изменить размер текста: A A

11 июня на 17-м километре дороги «Воронеж-Луганск-Гремячье-Малышево» в Хохольском районе произошла авария со смертельным исходом. Около 14.40 столкнулись ВАЗ-21043 и мотоцикл «Ямаха».

В результате ДТП 31-летний водитель мотоцикла скончался на месте. 70-летнего водителя «четверки» с полученными травмами отправили в больницу.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU