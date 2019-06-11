Воронежцы не смогут по ночам попасть на Советскую площадь

СЕГОДНЯ 18:01 2019-06-11T18:01:59+03:00

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С 14 по 16 июня Платоновфест снова проведет в Воронеже книжную ярмарку. В этом году в ней будут участвовать более 120 российских независимых издательств. Они представят на Советской площади книги для детей и взрослых, новинки современной и классической прозы и поэзии, художественной и научной литературы, альбомы по искусству, биографии и многое другое.

15 июня на Советской площади опять будут читать Платонова. В исполнении шести десятков воронежцев, гостей фестиваля, деятелей культуры и искусства на эстафете-чтении прозвучит фрагмент из романа «Чевенгур», рукописи которого в этом году исполнилось 90 лет.

Ярмарка будет работать ежедневно с 10.00 до 20.00. В мэрии предупреждают, что с девяти вечера до девяти утра вход на Советскую площадь будет закрыт, это связано с обеспечением сохранности привезенных для торговли книг.

ИСТОЧНИК KP.RU