2019-06-11T17:56:30+03:00
Общество

В Воронеже может снизиться качество воды из крана

В «Водоканале» объясняют это ремонтом на водоподъемной станции
Юрий КОЗЛОВ
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Осадок в воде может появиться из-за ремонта фильтров на ВПС-11.Осадок в воде может появиться из-за ремонта фильтров на ВПС-11.Фото: предоставлено ООО "РВК-Воронеж".
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В «РВК-Воронеж» сообщили о том, что в воде, текущей из крана, с 9.30 13-го до 9.30 14 июня может появиться осадок. Это связано с тем, что 13 июня их работники будут ремонтировать оборудование водоподъемной станции (ВПС) № 11, отвечающей за обслуживание домов Коминтерновского района. В частности, приведут в порядок задвижки на трех фильтрах, которые обеспечивают очистку исходной подземной воды.

- Мы заменим детали на трех единицах запорной арматуры диаметром 600 и 1000 мм. Каждая весом около полутонны и больше, - рассказал начальник цеха водопроводных сооружений, станций и сетей «РВК-Воронеж» Владимир Еремеев.

Специалисты лаборатории качества воды предприятия рекомендуют в случае образования осадка дать воде из-под крана отстояться в течение 1,5 часов, а потом процедить ее через ватно-марлевый фильтр или через хлопчатобумажную ткань. При необходимости ее нужно будет дополнительно прокипятить.

По вопросам качества воды жители могут обратиться в контакт-центр «РВК-Воронеж» по телефону 206-77-07 и 206-77-06. Специалисты лаборатории свяжутся с заявителем для отбора проб в его квартире.

ИСТОЧНИК KP.RU

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