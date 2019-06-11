Воронежский байдарочник взял бронзу этапа Кубка мира

СЕГОДНЯ 17:33 2019-06-11T17:33:01+03:00

Илья Зотов (слева) и Максим Молочков с медалями этапа Кубка мира. Фото: cspsk-vrn.ru

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Воронежский байдарочник Илья Зотов в паре с Максимом Молочковым завоевали «бронзу» второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования проходили в немецком городе Дуйсбург.

На дистанции 200 метров российские спортсменов уступил 0,103 секунды венграм, показав результат 32,113. Победителями этапа стали итальянцы Манфреди Рицца и Андреа Доменико Ди Либерто — с результатом на 0,801 секунды быстрее россиян.

- Это первый успех Ильи на взрослых соревнованиях. Борьба с итальянцами и венграми была острой. После этих соревнований Зотов уезжает на предолимпийскую неделю в Токио, где опробует дистанции,- рассказал старший тренер спортивной сборной команды Воронежской области по гребле на байдарках и каноэ Владимир Семенихин.

С 21 по 25 августа в Венгрии состоится чемпионат мира, где будут разыграны лицензии на Олимпийские игры. Надеемся, что Илья Зотов будет там и выступит удачно.

ИСТОЧНИК KP.RU