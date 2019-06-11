2019-06-11T17:33:01+03:00
Спорт

Воронежский байдарочник взял бронзу этапа Кубка мира

Победителям он уступил всего 0,8 секунды
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Илья Зотов (слева) и Максим Молочков с медалями этапа Кубка мира.Илья Зотов (слева) и Максим Молочков с медалями этапа Кубка мира.Фото: cspsk-vrn.ru
Изменить размер текста:

Воронежский байдарочник Илья Зотов в паре с Максимом Молочковым завоевали «бронзу» второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования проходили в немецком городе Дуйсбург.

На дистанции 200 метров российские спортсменов уступил 0,103 секунды венграм, показав результат 32,113. Победителями этапа стали итальянцы Манфреди Рицца и Андреа Доменико Ди Либерто — с результатом на 0,801 секунды быстрее россиян.

- Это первый успех Ильи на взрослых соревнованиях. Борьба с итальянцами и венграми была острой. После этих соревнований Зотов уезжает на предолимпийскую неделю в Токио, где опробует дистанции,- рассказал старший тренер спортивной сборной команды Воронежской области по гребле на байдарках и каноэ Владимир Семенихин.

С 21 по 25 августа в Венгрии состоится чемпионат мира, где будут разыграны лицензии на Олимпийские игры. Надеемся, что Илья Зотов будет там и выступит удачно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежцы не смогут по ночам попасть на Советскую площадь
В Воронеже может снизиться качество воды из крана
Для многих воронежцев изменят форму квитанций за ЖКХ
Осужденный за взятку экс-главный архитектор Воронежа досрочно выйдет из колонии
Воронежцы вспомнят детей, погибших при бомбардировке Сада пионеров
В Воронеже мужчина упал с восьмого этажа и разбился
В Воронеже изменят сроки отключения горячей воды в 89 домах
Руководители региона поздравили воронежцев с Днем России
В Воронеже губернатор потребовал найти «дятла», просверлившего 141 сосну в Северном лесу
В Воронежской области снизилась активность клещей
Сколько стоит самая дорогая квартира Воронежа
Драмтеатр покажет воронежцам русскую народную галлюцинацию
В воронежской ОЭЗ может появиться микроэлектронное производство
Воронежские баскетболисты вышли в финал Спартакиады учащихся России
В Воронежской области прохожие нашли труп 52-летнего мужчины
Воронежцы смогут прикоснуться к настоящей молнии
«Мы еще вернемся»: Воронежскому должнику не смогли отключить унитаз
Воронежские специалисты ушли в «Цифровой прорыв»
Воронежский полицейский спас водителя «МАНа» из загоревшейся после ДТП кабины
В Воронеже охранник своровал миллион и полтора года бегал от полиции, меняя квартиры