Воронежский байдарочник взял бронзу этапа Кубка мира
Воронежский байдарочник Илья Зотов в паре с Максимом Молочковым завоевали «бронзу» второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования проходили в немецком городе Дуйсбург.
На дистанции 200 метров российские спортсменов уступил 0,103 секунды венграм, показав результат 32,113. Победителями этапа стали итальянцы Манфреди Рицца и Андреа Доменико Ди Либерто — с результатом на 0,801 секунды быстрее россиян.
- Это первый успех Ильи на взрослых соревнованиях. Борьба с итальянцами и венграми была острой. После этих соревнований Зотов уезжает на предолимпийскую неделю в Токио, где опробует дистанции,- рассказал старший тренер спортивной сборной команды Воронежской области по гребле на байдарках и каноэ Владимир Семенихин.
С 21 по 25 августа в Венгрии состоится чемпионат мира, где будут разыграны лицензии на Олимпийские игры. Надеемся, что Илья Зотов будет там и выступит удачно.
ИСТОЧНИК KP.RU