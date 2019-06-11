Для многих воронежцев изменят форму квитанций за ЖКХ

СЕГОДНЯ 17:04 2019-06-11T17:04:45+03:00

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С 1 июня из сводных платежек за ЖКХ, которые присылает жильцам ЕПСС, исключат линейный штрих-код. При этом, как и прежде, можно будет оплатить квитанции онлайн и через банкомат.

В ЕПСС сообщили, что отмена линейного штрих-кода связан с тем, что он морально устарел. До сих пор его использовали как дублирующий вариант на время настройки бесперебойной работы QR-кода.

Теперь, видимо, настроили. И на квитанциях будет именно QR-код. По идее, последний должен читаться банкоматами значительно быстрее. К тому же QR-код позволяет распознать данные о лицевом счете абонента, сумму к оплате.

ИСТОЧНИК KP.RU