2019-06-11T17:19:35+03:00
Происшествия

Осужденный за взятку экс-главный архитектор Воронежа досрочно выйдет из колонии

В заключении он провел около трети срока
Ярослав ИВАНОВ
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из архива КПиз архива КП
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11 июня Центральный районный суд Воронежа удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Антона Шевелева. Бывший главный архитектор города получил УДО с четвертой попытки.

Напомним, главного архитектора Воронежа Антона Шевелева задержали 24 января 2017 года по подозрению в получении крупной взятки. 26 января его уволили из мэрии «по собственному желанию». Оказалось, Шевелев по крайней мере четыре раза получал деньги за беспрепятственное согласование проектов одной из городских организаций. «Гонорары» передавали ему лично или перечисляли на банковскую карту. Общая их сумма составила 990 тыс рублей. Но чиновник требовал 3,57 млн рублей.

В августе 2018-го экс-чиновника отправили на три года в колонию общего режима, присудили штраф в 7,14 млн рублей, а также запретили работать на госслужбе в течение 10 лет. Срок оказался небольшим: суд учел, что Шевелев раскаялся, выплатил 990 тыс рублей ущерба. В срок ему засчитали время, которое он находился в СИЗО и под домашним арестом во время следствия и суда. Так что отсидеть экс-чиновнику пришлось около трети срока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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