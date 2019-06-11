2019-06-11T16:20:26+03:00
Общество

В Воронеже изменят сроки отключения горячей воды в 89 домах

Причин переноса в «Квадре» не сообщили
Юрий КОЗЛОВ
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Горячую воду в 89 домах начнут отключать не 13 июня, а 2 июля.Горячую воду в 89 домах начнут отключать не 13 июня, а 2 июля.Фото: из архива «КП»
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Для 89 домов, которые обслуживает котельная на улице Владимира Невского, 25к, изменился график отключения горячей воды. Теперь ее отключат позже на две недели. Вместо 13 июня горячую воду вырубят 2 июля. И соответственно вернуть ее должны теперь будут не 26 июня, а 15 июля.

Список домов:

ул. 60-й Армии, 28, 35, 37;

ул. Владимира Невского, 25/7, 25/8, 27, 31, 31а, 31б, 33, 33а, 35, 35а, 37, 38, 38/2, 38/3, 38в, 38г, 38д, 38е, 39б, 39д, 47, 48, 48е, 48г, 49, 51, 53, 55а, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 65а, 67, 69, 71, 79, 81, 81а, 83, 85, 85а, 85б;

ул. Мордасовой, 3, 3а, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11а, 13, 15;

Московский проспект, 117а, 117б, 117в, 119, 123, 125, 127, 131а, 131б, 131в, 133, 137, 141;

ул. Шукшина, 13, 15, 17, 25, 29, 31;

ул. Маршала Жукова, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26;

ул. Бульвар Победы, 2, 4, 6;

ул. Антонова-Овсеенко, 33.

ИСТОЧНИК KP.RU

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