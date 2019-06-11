2019-06-11T15:48:19+03:00
Звезды

Драмтеатр покажет воронежцам русскую народную галлюцинацию

Стругацких поставили к Платоновфесту
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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14 июня в Кольцовском театре покажут «Улитку на склоне». Самое загадочное, сложное и совершенное произведение братьев Стругацких труппа поставила к IX Международному Платоновскому фестивалю.

Наследники литературной традиции, заложенной Андреем Платоновым, братья Стругацкие создавали фантастические миры, существующие бок о бок с окружающей действительностью. Раз за разом их герои вступают в смертельную схватку с той или иной моделью тоталитарной диктатуры.

Режиссер Никита Рак представит на сцене насыщенный, многонаселенный спектакль, в котором приняли участие артисты трех поколений театра драмы. Как и в романе Стругацких, на сцене - столкновение двух миров, двух пространств – Управления и загадочного, таинственного Леса. В центре – обреченный на поражение герой, он пытается вырваться из абсурдного мира, который кто-то придумал, но не может ничего сделать. Режиссер обозначил жанр спектакля как русская народная галлюцинация.

Зрителей ждут оригинальные декорации, хореография, вокал, специально созданные музыкальные аранжировки, чтобы ввести публику в фантасмагорический мир антиутопии братьев Стругацких.

Начало в 19.00 (16+).

ИСТОЧНИК KP.RU

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