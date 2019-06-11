В воронежской ОЭЗ может появиться микроэлектронное производство
Новый производственный комплекс АО «Корпорация НПО «РИФ» может разместиться на территории особой экономической зоны «Центр» в Воронежской области. 11 июня гендиректор корпорации Александр Иванов представил главе региона Александру Гусеву два инвестиционных проекта.
Первую площадку может занять высокотехнологичное производство - изготовление радиоэлектронной аппаратуры для управления летательными аппаратами, применяемыми в сельском хозяйстве и МЧС. При этом 90% продукции будет отправляться на экспорт.
Ожидается, что мощность составит порядка 3000 комплектов в год, планируется создать более 200 новых рабочих мест.
На второй площадке возможно открытие другого производства по изготовлению стеклянной тары. Предполагаемая мощность – 900 млн бутылок в год.
Александр Гусев поручил подобрать подходящий участок в границах ОЭЗ для размещения микроэлектронного производства. Для предприятия по производству стеклотары губернатор предложил рассмотреть участок вне особой экономической зоны, ближе к источникам необходимого сырья. Например, в индустриальном парке «Масловский» или в Хохольском и Подгоренском районах.
ИСТОЧНИК KP.RU