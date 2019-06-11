2019-06-11T14:52:53+03:00
Спорт

Воронежские баскетболисты вышли в финал Спартакиады учащихся России

Юноши добились этого благодаря победе на втором этапе этих соревнований
Юрий КОЗЛОВ
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Сборная Воронежской области уверенно выиграла второй этап летней Спартакиады 2019 года.Сборная Воронежской области уверенно выиграла второй этап летней Спартакиады 2019 года.Фото: cspsk-vrn.ru
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Команда юношей Воронежской области вышла в финал IX летней Спартакиады учащихся России 2019 года по баскетболу. Наши юные спортсмены заняли первое место на втором этапе Спартакиады, чем и обеспечили себе участие в решающем турнире.

Команда девушек Воронежской области во втором этапе Спартакиады, который состоялся там же в подмосковном городе Мытищи, замкнула тройку лидеров, уступив в полуфинале команде Иваново. Встреча за третье место с баскетболистками из Костромы завершилась победой наших спортсменок. Победителем соревнований стала команда Курска.

- В турнире у девушек за победу боролись сильнейшие команды ЦФО, победители первенства России. От юношей же это был ожидаемый результат. Они стабильно провели весь турнир, уверенно обыгрывая соперников, - рассказал главный тренер спортивной сборной команды Воронежской области по баскетболу Дмитрий Извеков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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