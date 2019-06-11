2019-06-11T14:45:55+03:00
Происшествия

В Воронежской области прохожие нашли труп 52-летнего мужчины

Убийцу задержали сотрудники полиции
Юлия ДИДЕНКО
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Жителя Семилук убил собутыльник.Жителя Семилук убил собутыльник.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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В Семилуках прохожие нашли на улице 25 лет Октября труп 52-летнего мужчины и обратились в полицию. Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что смерть была насильственной. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области во вторник, 11 июня.

Выяснилось, что в мае 2019 года погибший познакомился с 25-летним жителем села Каверье Семилукского района. Вместе они выпивали алкоголь, а затем поссорились. Знакомый сначала избил 52-летнего собутыльника деревянным штакетником, а затем нанес ему множественные удары камнем по голове и лицу. От полученных травм мужчина скончался на месте, а убийца сбежал.

Найти его удалось по показаниям очевидцев, которые видели их вместе накануне. Сельчанина задержали.

Следователем Семилукского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Полицейские совместно со следователями СУ СК продолжают выполнять комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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