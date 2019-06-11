2019-06-11T14:33:59+03:00
Общество

Воронежцы смогут прикоснуться к настоящей молнии

После шоу все желающие смогут понаблюдать в телескопы за Луной
Юлия ДИДЕНКО
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Начало мероприятия в 20.00.Начало мероприятия в 20.00.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Воронеже на Дне открытой астрономии горожане смогут увидеть Шоу молний и даже прикоснуться к ним. Мероприятие начнется в 20:00 вторника, 11 июня в магазине «Четыре глаза» (улица Фридриха Энгельса, 11). Вход бесплатный.

Шоу молний -это уникальное футуристическое зрелище. Оно сочетает в себе науку и искусство. Молнии, которые раньше воспринимались как грозная, неведомая и очень опасная сила, здесь являются частью красочного представления. Воронежцам покажут необычные трюки. А ведущим мероприятия станет директор клуба космонавтики имени Ю. Гагарина Никита Попов. После шоу все желающие смогут понаблюдать в телескопы за Луной.

Организаторы просят заранее записаться на событие, чтобы предоставить гостям сидячие места и телескопы. Сделать это можно по ссылке. Если вы придете один, ставьте +1, если вдвоем +2 и так далее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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