2019-06-11T14:28:07+03:00
Недвижимость

«Мы еще вернемся»: Воронежскому должнику не смогли отключить унитаз

Ржавые трубы не позволили спецоборудованию поставить заглушку на трубу
Татьяна МИСТЮКОВА
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Сотрудник компании не смог протолкнуть зонд в стояке до нужного уровня, чтобы поставить заглушку.Сотрудник компании не смог протолкнуть зонд в стояке до нужного уровня, чтобы поставить заглушку.Фото: Оксана СЕЛИВЕРСТОВА
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Похоже, одному из жителей Воронежа сегодня крупно повезло. Он мог встретить День России с отключенным унитазом - абонент накопил около 100 тыс. рублей долга за услугу по водоотведению. Ее оказывает «РВК-Воронеж». Сегодня специалисты компании должны были поставить заглушку на трубу, ведущую в квартиру должника.

Однако не тут-то было. На техническом этаже дома, где находятся коммуникации, возникла непредвиденная ситуация: зонд «Спрута» (принцип его действия похож на ФГС – в трубу вставляется зонд, оснащенной видеокамерой, с которой транслируется изображение на планшет) застрял в стояке. Сотрудник «РВК-Воронеж» не смог продвинуть оборудование до того уровня, где находится вход в квартиру должника, поскольку на его пути встала ржавчина.

Однако радоваться рано. Как рассказали в «РВК-Воронеж», стояк в скором времени почистят, и если абонент не заплатит долг, то трубу ему уже точно перекроют.

В компании отметили, что заглушки приходится ставить тем, кто не платит за услугу по водоотведению два месяца и больше. Обычно абоненты после предупреждения об отключении сразу же гасят долг. Но если этого не произошло, вернуть все обратно можно только после оплаты. Заглушку в этом случае уберут только на следующий день. Кроме того, за работу бригады, которая подключит трубу, придется заплатить шесть тысяч рублей.

Кстати, отсечь от центральной водоотводной трубы в Воронеже могут 70 квартир. В общей сложности они накопили за «смыв унитаза» 4,7 млн. рублей долгов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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