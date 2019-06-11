2019-06-11T13:53:01+03:00
Происшествия

Воронежский полицейский спас водителя «МАНа» из загоревшейся после ДТП кабины

Авария произошла на территории Краснодарского края
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Воронежской области.Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Воронежской области.
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Воронежский полицейский вытащил водителя «МАНа» из загоревшейся после ДТП кабины. Авария произошла на территории Краснодарского края на на 1298 км федеральной трассы М-4 «Дон». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону во вторник, 11 июня.

Накануне инспектор ГИБДД капитан полиции Александр Бондарев стал очевидцем серьезного ДТП. Правоохранитель направлялся на юг, когда увидел последствия столкновения автомобилей «МАН» и «Скания». Полицейский вместе с другим мужчиной остановился на обочине и вытащил из загоревшегося грузовика водителя. Затем он вызвал скорую и сотрудников Госавтоинспекции.

Пострадавшему 57-летнему мужчине была оказана своевременная медицинская помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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