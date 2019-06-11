В Воронеже охранник своровал миллион и полтора года бегал от полиции, меняя квартиры

СЕГОДНЯ 13:35 2019-06-11T13:35:35+03:00

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В сентябре 2017 года в воронежский отдел полиции № 5 обратились руководители предприятия, занимающегося грузоперевозками. Они заявили, что из салона их служебного автомобиля украли миллион рублей.

Полицейские выяснили, что после возвращения из рейса в машину могли залезть только охранники, дежурившие на предприятии. Тем более, что на стажировке в компании, обеспечивавшей безопасность имущества, в то время находился 31-летний воронежец, ранее судимый за кражи. Как такого взяли в охранное предприятие даже на испытательный срок, вопрос отдельный. Подозрения усугублялись тем, что мужчина после этого инцидента быстро уволился. Его искали больше полутора лет. Розыск мужчина усложнялся тем, что он постоянно менял квартиры. Сначала жил в Липецке, шиковал там на сворованные деньги, а когда они закончились, вернулся в Воронеж. На очередной съемной квартире он все же попался.

- Мужчину арестовали. Сотрудники отдела по расследованию преступлений на территории Советского района возбудили уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража» (до десяти лет лишения свободы), - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU