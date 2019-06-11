В Воронеже глава «Дорожника» отделался штрафом за махинации с асфальтом

СЕГОДНЯ 13:34 2019-06-11T13:36:02+03:00

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В Воронеже Центральный районный суд вынес решение по делу гендиректора ООО «Дорожник», обвиняемого в мошенничестве на 3 млн рублей при ремонте дороги на улице 20 лет Октября. Главу компании приговорили к штрафу в 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе суда во вторник, 11 июня.

Суд установил, что фирма в тайне от генерального подрядчика и заказчика подменила тип строительного материала при ремонтных работах в 2016 году. Вместо предусмотренного контрактом полимерно-битумного вяжущего покрытия дорогу покрыли дешевым битумом. В результате мошеннических действий бюджету города принесен ущерб в три миллиона рублей.

Гендиректор добровольно возместил ущерб и активно способствовал расследованию дела. Именно это и стало причиной смягчающего приговора.

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ИСТОЧНИК KP.RU