2019-06-11T13:22:04+03:00
Общество

«Воронежтрубопроводстрой» задолжал своим сотрудникам около 95 млн рублей

Сейчас компании удалось выплатить порядка 51 миллиона
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

По данным следствия, директор ОАО «Воронежтрубопроводстрой» в течение нескольких месяцев не выплачивал зарплату более 450 работникам предприятия. В итоге долг составил около 95 млн рублей. Продолжается расследование уголовного дела по ч.2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

Следователи арестовали недвижимость предприятия, рыночная стоимость которого сопоставима с размером задолженности. Кроме того, наложен арест на расчетные счета организации и самого директора.

По инициативе следственных органов руководством предприятия реализована нормативно-правовая форма процедуры возмещения задолженности.

Как сообщили в СУ СКР, установлена потенциальная дебиторская задолженность перед ОАО «Воронежтрубопроводстрой». Удалось проконтролировать процесс сдачи ранее выполненных работ.

В итоге более 51 млн рублей в ближайшее время планируется направить на погашение задолженности по зарплате. Оставшийся долг должен быть погашен в конце июня – начале июля 2019 года за счет имеющейся дебиторской задолженности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Драмтеатр покажет воронежцам русскую народную галлюцианцию
В воронежской ОЭЗ может появиться микроэлектронное производство
Воронежские баскетболисты вышли в финал Спартакиады учащихся России
В Воронежской области прохожие нашли труп 52-летнего мужчины
Воронежцы смогут прикоснуться к настоящей молнии
«Мы еще вернемся»: Воронежскому должнику не смогли отключить унитаз
Воронежские специалисты ушли в «Цифровой прорыв»
Воронежский полицейский спас водителя «МАНа» из загоревшейся после ДТП кабины
В Воронеже охранник своровал миллион и полтора года бегал от полиции, меняя квартиры
В Воронеже глава «Дорожника» отделался штрафом за махинации с асфальтом
Две фирмы странным образом разделили торги на проекты воронежских дорог
Тульская область формирует единый кадровый актив региона
Почтовые отделения в Воронеже не будут работать в День России
В Воронеже бывший полицейский за два миллиона рублей согласился установить «прослушку»
Воронежские синоптики спрогнозировали аномальную жару в День России
Воронеж вошел в десятку самых читающих городов России
В Воронежской области закрыли питьевую скважину с повышенным содержанием бора
Воронежский аэропорт перешел под управление столичного холдинга
Воронежец перевел лже-парфюмерам 52 тысячи рублей
В Воронежском заповеднике неожиданно обнаружили огромного жука-оленя
Жители Воронежской области просят чиновников спасти от вырубки сосновые леса
В Воронежской области женщина вонзила возлюбленному нож в грудь и вызвала скорую
В Воронежской области «Хендай» влетел в «Ладу»: погиб мужчина
Воронежские санврачи посоветовали горожанам не купаться на двух местных пляжах
Воронежский экстремал прошелся по канату над Питером и попал в полицию
В Воронеже «Река Потудань» затопила Камерный театр
В Воронеже на мосту через Усманку организуют реверсивное движение
В Воронеже сельский рецидивист пришел в гости и забил хозяина до смерти