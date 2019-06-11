«Воронежтрубопроводстрой» задолжал своим сотрудникам около 95 млн рублей

СЕГОДНЯ 13:22 2019-06-11T13:22:04+03:00

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По данным следствия, директор ОАО «Воронежтрубопроводстрой» в течение нескольких месяцев не выплачивал зарплату более 450 работникам предприятия. В итоге долг составил около 95 млн рублей. Продолжается расследование уголовного дела по ч.2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

Следователи арестовали недвижимость предприятия, рыночная стоимость которого сопоставима с размером задолженности. Кроме того, наложен арест на расчетные счета организации и самого директора.

По инициативе следственных органов руководством предприятия реализована нормативно-правовая форма процедуры возмещения задолженности.

Как сообщили в СУ СКР, установлена потенциальная дебиторская задолженность перед ОАО «Воронежтрубопроводстрой». Удалось проконтролировать процесс сдачи ранее выполненных работ.

В итоге более 51 млн рублей в ближайшее время планируется направить на погашение задолженности по зарплате. Оставшийся долг должен быть погашен в конце июня – начале июля 2019 года за счет имеющейся дебиторской задолженности.

ИСТОЧНИК KP.RU