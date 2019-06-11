Почтовые отделения в Воронеже не будут работать в День России
А сегодня у почтальонов сокращенный рабочий день
Соответственно не будет ни обмена почты с отделениями связи, ни доставки отправлений и периодических печатных изданийФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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11 июня почтовые отделения в Воронеже и области будут работать на один час меньше. А День России, 12 июня, объявлен выходным для отделений. Соответственно не будет ни обмена почты с отделениями связи, ни доставки отправлений и периодических печатных изданий, ни выемки письменной корреспонденции из почтовых ящиков.
Оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении Почты России. Приложение доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, Windows Phone.
ИСТОЧНИК KP.RU