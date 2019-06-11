В Воронеже бывший полицейский за два миллиона рублей согласился установить «прослушку»

СЕГОДНЯ 12:38 2019-06-11T14:19:11+03:00

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Сотрудники Следственного комитета по материалам регионального УФСБ возбудили уголовное дело в отношении 28-летнего воронежца, работавшего в полиции.

По версии следствия, в июне 2019 года в Левобережном районе мужчина получил от знакомого два миллиона рублей. За эти деньги он пообещал знакомому прослушать телефонные переговоры его компаньона в течение месяца. При получении денег мужчину задержали сотрудники Следственного комитета и регионального УФСБ.

- Следователь изъял переданные полицейскому деньги. Кроме того, допрошены свидетели. Мужчина признал свою вину. Оказалось, что в 2018 году он, еще будучи полицейским, был осужден по статье 283 УК РФ «Разглашение государственной тайны». Расследование уголовного дела продолжается - рассказал руководитель следственного отдела по Левобережному району города Воронежа регионального следственного управления СК России Матвей Сладких. - Теперь ему придется отвечать перед судом по части 3 статьи 30, части 1 статьи 138 УК РФ «Покушение на нарушение тайны переписки, телефонных переговоров и иных сообщений гражданина».

В полиции пояснили, что уволили этого сотрудника в 2018 году. Видимо, сразу после дела о разглашении государственной тайны.

ИСТОЧНИК KP.RU