2019-06-11T12:38:23+03:00
Общество

Воронежские синоптики спрогнозировали аномальную жару в День России

12 июня столбик термометра поднимается до 35 градусов
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
В регионе объявили штормовое предупреждение.В регионе объявили штормовое предупреждение.Фото: Юлия ДИДЕНКО
Изменить размер текста:

В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары на среду, 12 июня. Столбик термометра в этот день поднимется до 35 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Такие погодные условия способствуют активному повышению класса пожарной опасности на территории региона. В пяти районах Воронежской области уже установили максимальный класс пожарной опасности. Речь идет о Борисоглебском городском округе, Грибановском, Терновском, Новохоперском и Поворинском районах. Еще в четырех районах наблюдается второй класс пожарной опасности, а на остальной территории области – четвертый.

Напомним. метеорологи уже предупреждали воронежцев о жаре с 9 по 13 июня. Они сообщали, что среднесуточная температура воздуха поднимется на семь градусов выше нормы.

Спасатели просят местных жителей соблюдать правила пожарной безопасности и быть предельно осторожными. Не рекомендуется также подолгу находиться на жаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24