Воронеж вошел в десятку самых читающих городов России

СЕГОДНЯ 12:12 2019-06-11T12:12:18+03:00

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Независимое агентство Zoom Market по итогам социологического исследования в июне 2019 года определило самые читающие города страны: Томск, Новосибирск и Санкт-Петербург. Но и воронежцы показали себя не плохо – наш город вошел в десятку литературных лидеров. Если говорить точнее, то Воронеж оказался на 9 месте между Красноярском и Омском.

Всего исследование охватило 24 города России: наименьший интерес к книгам в Махачкале, Брянске и Оренбурге. Чаще всего жители нашей страны читают электронные книги (52%), в том числе с экранов смартфона, а бумажные книги по-прежнему предпочитает (31%) респондентов. Так же, отмечается рост популярности аудиокниг (17%).

Кроме того, в агентстве назвали самые популярные литературные жанры – они расположились в следующем порядке: детективы, классическая литература, фантастика, женский роман и бизнес литература.

ИСТОЧНИК KP.RU